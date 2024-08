Bangladesh, manifestanti nel palazzo presidenziale: la premier si dimette

Portano via tutto quello che trovano, i manifestanti bengalesi. Hanno fatto irruzione nella residenza presidenziale nella capitale Dacca armati di bastoni, sventolando la bandiera nazionale. Distruggono i ritratti nei saloni del palazzo, saccheggiano la camera da letto della prima ministra Sheikh Hasina, 76 anni, fuggita con un elicottero a Nuova Dehli, in India, insieme alla sorella. Avrebbe chiesto asilo politico in Gran Bretagna.