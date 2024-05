Allerta Fentanyl, Vaia a Tgcom24: "Ora più controlli, nelle ambulanze ci sia sempre il naloxone"

Nei giorni scorsi il ministero della Salute, con una nota firmata da Francesco Vaia, direttore generale della Prevenzione, ha fatto scattare l'allerta di grado 3. Intervistato da Tgcom24 Vaia spiega che in questo modo "è stato attivato il potenziamento delle misure di protezione dei preparati farmaceutici a base di Fentanyl per evitare escano dal circuito sanitario". Con la stessa circolare, spiega Vaia, "si raccomanda agli ospedali e ai servizi di ambulanza di assicurarsi la disponibilità dell'antidoto al Fentalyn, ovvero il naloxone, per intervenire tempestivamente in caso di sospetta o accertata intossicazione".