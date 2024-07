"Testimone Imperfetta", Nicola Calathopoulos presenta il suo nuovo romanzo

Un brutale omicidio, una donna che ha visto in faccia l’assassino ma non riesce a riconoscerlo: la situazione ideale per un commissario che è convinto di risolvere il caso in poche ore. Non sarà così. "Testimone imperfetta" è il titolo del nuovo libro di Nicola Calathopoulos, edito da Minerva. “Non è un thriller, mi piace definirlo un giallo esistenziale perché accanto al meccanismo della risoluzione del caso c’è il dissidio interiore della protagonista costretta a inventarsi espedienti per vivere in un mondo in cui non riesce a riconoscere le facce delle persone che incontra” racconta l'autore che descrive così la protagonista “Martina Saggesi è fortissima: non si piange addosso, lotta, vive considerando il suo deficit un’opportunità perché, come cantava Leonard Cohen, è dalle crepe che entra la luce.”