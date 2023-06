Russia, gen. Capitini a Tgcom24: "Putin non può più fare doppio gioco con Wagner ed esercito"

Il generale Capitini, analista militare con una lunga esperienza di missioni all'estero, spiega che al momento mancano due protagonisti in questa vicenda: "Manca il popolo, che non è per strada e non manifesta, e manca l'esercito soprattutto, che conta centinaia di migliaia di persone, in parte in Ucraina e in parte nei distretti militari in Russia. Al momento l'esercito sta con Putin e così Kadydov, leader dei ceceni. Quando un elemento debole sceglie la parte forte ti fa capire chi può prevalere nel conflitto".