di Giuliana Grimaldi

Il capitolo più atteso è quello che riguarda l'accorpamento per un anno dei primi due scaglioni di reddito: sino a 28mila euro il prelievo Irpef viene ridotto dal 25 al 23%. Invariate invece le due aliquote successive: 35% per redditi tra 28 a 50mila euro e 43% al di sopra di tale soglia.

Saranno in media 25 milioni i contribuenti che beneficeranno di tale rivoluzione, con uno sconto sulle tasse stimato in 170 euro all'anno, con un gettito inferiore per lo Stato di circa 4 miliardi e 300 milioni.

Lo spirito della riforma è quello di creare un fisco se non amico, almeno disponibile all’ascolto e al dialogo. Per cui nel nuovo statuto del contribuente arrivano l’obbligo di motivazione rafforzata se l'erario non accoglie le osservazioni difensive, e anche un’estensione del perimetro dell’autotutela, vale a dire quel potere dell'amministrazione finanziaria di riesaminare, revocare o annullare i propri atti ritenuti illegittimi o infondati.

Viene poi istituita la figura del Garante nazionale del contribuente che tutelerà i cittadini di fronte all’amministrazione fiscale.