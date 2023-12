Mercedes EQG: la Classe G elettrica si prepara al debutto

Le forme non potevano che essere quelle squadrate e “anni 70” della Classe G, così come ci sono sempre i gruppi ottici di forma tonda, ovviamente con tecnologia led di ultima generazione.

Al momento non abbiamo notizie certe per quanto riguarda la motorizzazione che spingerà il nuovo fuoristrada a zero emissioni della Stella, né per quanto riguarda la batteria. Tra le novità tecnologiche è confermata la presenza di quattro motori elettrici, uno per ogni ruota, che consentono alla vettura anche di ruotare a 360 gradi sul posto, soluzione molto utile in condizioni fuoristradistiche estreme.

Il telaio sarà sempre a longheroni, mentre il sottoscocca sarà rinforzato con una protezione in fibra di carbonio per evitare che la batteria venga danneggiata nei passaggi off-road.