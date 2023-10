Istat: cresce la povertà: 2,18 milioni di famiglie

di Diletta Petronio

L'incidenza delle famiglie in povertà si conferma più alta al Sud,dove arriva all'11,2%. Seguono Nord-Est,7,9%, e Nord Ovest, 7,2%. I minori in povertà assoluta sono 1,27 milioni, pari al 13,4%. Nel 2021 erano al 12,6%. "Un peggioramento dovuto in gran parte all'accelerazione dell'inflazione", spiega l'Istat