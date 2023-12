Il Maestro pasticcere Fiasconaro a Tgcom24: "Il panettone sarà sulla tavola di Re Carlo"

"Nonostante le crisi globali, il Made in Italy nel mondo legato alle festività natalizie domina e il panettone resta protagonista assoluto delle tavole non solo italiane ma anche estere", aggiunge Fiasconaro.

"C'è però da tutelare di più questo nostro prodotto - sottolinea il Maestro pasticcerie siciliano - e riuscire ad emergere nei mercati extra Ue ed extra Usa, dove già la tradizione italiana è molto forte. Per questo il governo deve continuare a supportare il Made in Italy. Basti pensare che il più grande stabilimento di produzione di panettoni è a San Paolo, in Brasile. Ma perché questo mito resti italiano è necessario che l'attenzione del governo sia più operativa e dinamica e che le categorie e le associazioni si riuniscano in un'unica casa di protezione".

L'invito finale è rivolto alla tre giorni dedicata al panettone siciliano dal 14 al 17 dicembre. Ospite il premier Giorgia Meloni.