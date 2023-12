Pasticceria ma non solo: Iginio Massari presenta il suo libro sui primi piatti a Tgcom24

Ci sono 80 ricette, rigorosamente italiane: "Si spazia dalla Sicilia alla Val d'Aosta", spiega Massari. "Il mio piatto preferito? Gli gnocchi alla romana, ce ne sono varianti infinite: semplici e buonissimi". Ma precisa il Maestro: "La cucina è una passione, la pasticceria è un amore che mi ha dato tantissimo". Come da tradizione di Natale non potevano mancare i noti panettoni: "Ne abbiamo fatti otto tipologie differenti", e di questi tanti andranno in beneficenza. Infine un bilancio delle sue attività: "Abbiamo aperto a Milano, Torino, Verona, Firenze. A Roma apriremo in galleria Alberto Sordi e poi abbiamo tanti negozi all'uscita delle stazioni che stanno dando ottimi risultati"