Fisker Ronin: cabrio elettrica da 1000 CV

Mentre gran parte dei costruttori di automobili progettano suv elettrici più o meno grandi, Fisker fa l’anticonformista e spinge forte su questa gt sportiva, ma in grado di ospitare cinque persone con un’adeguata capacità di carico. I passeggeri della seconda fila entreranno dalle portiere posteriori con apertura controvento, mentre quelle anteriori hanno un’apertura a farfalla.

In abitacolo, la Ronin adotta uno schermo ad alta risoluzione da 17,1”, mentre tra i materiali scelti si conferma l’utilizzo di elementi riciclati. La Fisker ha annunciato che resta confermata la potenza di oltre 1.000 CV, con una batteria integrata nello space frame in alluminio in grado di fornire un’autonomia dichiarata di circa 965 km.

La Fisker Ronin raggiunge una velocità massima di 275 km/h e copre lo scatto da 0 a 60 miglia in circa 2 secondi. Ne verranno prodotte 999 unità, tutte già pre-ordinabili lasciando alla casa americana un deposito di 2.000 dollari e successivamente un versamento di 1.000 dollari. Il prezzo finale però è di ben altre cifre: per averla bisognerà spendere 385 mila dollari.