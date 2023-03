Europa, guerra, Forza Italia: parla Silvio Berlusconi

di Ida Molaro

E se vanno ripensate le alleanze in Europa, sono più che solide quelle in Italia, assicura Berlusconi: "Governiamo bene insieme e in piena sintonia. Una consonanza che si fonda non solo su politiche condivise, ma anche su sinceri rapporti personali".

Ma è alla storia e al futuro di Forza Italia - che ieri ha festeggiato 29 anni dalla discesa in campo del '94 - che l'ex premier guarda con particolare attenzione. "Siamo noi a dare rappresentanza politica al centro, interpreti dei valori liberali, cristiani, garantisti, europeisti ed atlantisti - rivendica con orgoglio Berlusconi - Oggi abbiamo una leader forte come Giorgia Meloni, ma il nostro ruolo al centro rimane insostituibile e la radicalizzazione della sinistra con l'elezione di Elly Schlein apre per noi spazi di crescita importanti".

