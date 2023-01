Casa green, come mettersi in regola

di Giuliana Grimaldi

Il parco immobiliare del nostro Paese è particolarmente vetusto, con il 60% dei caseggiati nelle classi peggiori F e G; su 12 milioni e mezzo di edifici, oltre 7 sono precedenti al 1970 e 11 milioni hanno più di 30 anni. Per le villette indipendenti i lavori chiesti da Bruxelles rischiano di essere proibitivi, mentre l'intervento di riqualificazione di un condominio tipo di 24 appartamenti potrebbe costare in tutto 660mila euro, tra coibentazione del tetto e della facciata - il famoso cappotto termico - e un impianto fotovoltaico medio. Poco meno di 30mila euro a unità abitativa per guadagnare 3 classi energetiche.

I costi chiaramente dipendono dai lavori che si realizzano: per passare dalla classe G alla F si deve intervenire sull'impianto di riscaldamento, sugli infissi e la coibentazione dei muri. Un salto alla classe E si può ottenere aggiungendo i vetri termici e i termostati intelligenti. Per salire alle classi più virtuose servirebbero anche le caldaie a condensazione o le pompe di calore, nonché l'installazione di pannelli solari.