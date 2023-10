"Ciao nì!", Renato Zero alla Festa del Cinema di Roma

di Michelangelo Iuliano

Il cantautore romano, Martedì 24 ottobre Renato Zero è stato ospite della Festa del Cinema di Roma in occasione della proiezione del film del 1979 di Paolo Poeti, "Ciao Nì". Una versione restaurata da Tattica e promossa da Fondazione Cineteca di Bologna, in collaborazione con Mediaset, con la supervisione e direzione artistica dello stesso Renato Zero e con le lavorazioni effettuate presso il laboratorio "L'Immagine Ritrovata". "Sono stati Federico Fellini, Aroldo Tieri, Giuliana Lojodice, i personaggi di altissimo livello che mi hanno consentito di aprirmi a orizzonti che non avrei mai sognato di lambire - ha detto Zero dal palco della sala Sinopoli -. Questo film è la testimonianza che artigiani si nasce".