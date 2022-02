Inflazione a gennaio, il nuovo paniere Istat

di Caterina Ruggeri

Con gli effetti della pandemia cambia anche il paniere Istat utilizzato per il calcolo dell'inflazione: tra i prodotti rappresentativi dell'evoluzione nelle abitudini di spesa delle famiglie, nel paniere 2022 si registrano nuovi ingressi. Oltre alla sedia da PC, alla friggitrice ad aria e alla psicoterapia individuale, arrivano il test sierologico, quello molecolare e quello rapido per il Covid-19, il saturimetro, la poke take away e lo streaming di musica.