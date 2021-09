Usa, Gb e Australia siglano il "patto per la sicurezza" anti-Cina

di Giandomenico Curtò

Crisi diplomatica, innescata dall’improvvisa cancellazione di un contratto da parte dell’Australia.Che si era impegnata ad acquistare dai francesi per ben 50 miliardi di euro una dozzina di sottomarini convenzionali. Camberra ha però scelto all’ultimo momento 8 sommergibili americani, a propulsione nucleare e molto più potenti. “Il voltafaccia, la pugnalata alla schiena” come hanno accusato i francesi, è stata fatta non per ragioni commerciali ma in nome di un nuovo patto strategico-militare, denominato Aukus. Da poco siglato da Stati Uniti, Regno Unito ed Australia per affrontare l’espansionismo di Pechino nello stretto di Taiwan, nel Mar della Cina ,in generale nel Pacifico Occidentale.