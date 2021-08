di Fabrizio Filippone

Il propulsore elettrico è montato tra quello termico e il cambio automatico Zf a 8 rapporti, in modo tale da poter trasferire i suoi 145 cavalli di potenza direttamente al cambio stesso (e non solo su uno degli assi), che provvede a distribuirli alle 4 ruote motrici, mentre l'elettronica si occupa di gestire la ripartizione della coppia attraverso il differenziale centrale e quello posteriore autobloccante. Una coppia massima di 640 nm, se i due propulsori lavorano insieme, quando di cavalli ne sviluppano ben 404, dando al Defender la possibilità di spianare le montagne o di staccare in strada lo 0-100 in poco più di 6 secondi. Insomma, muscoli, tecnologia e potenza, in un mezzo che può sfrecciare indifferentemente in autostrada a 190 km/h o arrampicarsi con le ridotte dove osano i camosci, anche solo "a pile", con una manegevolezza che grazie all'elettronica è in grado di trasformare un neofita in un vecchio lupo di mare dell'off road, semplicemente pigiando un tasto.