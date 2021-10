Caro-bollette: il governo Draghi pensa a un piano da 5 miliardi

di Caterina Ruggeri

Secondo "Il Messaggero" per mitigare la stangata il governo Draghi ha previsto un piano da 5 miliardi.

Il problema - Sono previsti, rispetto all’anno scorso, aumenti del 40% per l’elettricità, e del 30% per il gas. Molte famiglie rischiano di trovarsi in difficoltà per l’aumento dei prezzi, e non sarà una parentesi temporanea. L’emergenza legata al costo energetico potrebbe estendersi fino al primo semestre del 2022.

Una possibile soluzione - Il decreto legge è stato approvato il 27 settembre, pochi giorni prima che i prezzi cominciassero a gonfiare. Vuole dare una risposta concreta e per farlo mette in campo 3,5 miliardi di euro Una soluzione già adottata a maggio, quando erano stati stanziati 1,5 miliardi per l’aumento delle bollette nel trimestre precedente. Le misure consentiranno di mantenere invariate le tariffe per oltre 3 milioni di famiglie, quelle che percepiranno il bonus energia e gas. Da aggiungere anche la riduzione dell’IVA al 5%, una manovra da 480 milioni.