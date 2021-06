Annunciati a Roma i tre finalisti del concorso pianistico PIAM

La prima edizione della manifestazione, dedicata alla memoria del fondatore della Società dei Concerti, vedrà contendersi il premio tre astri nascenti del pianoforte, la cinese Ying Li , il polacco Piotr Pawlak e la coreana Su Yeon Kim . Le due finali sono previste per il 7 e l'11 luglio e si terranno al conservatorio Giuseppe Verdi e al Teatro alla Scala di Milano.

I finalisti - A sfidarsi per il premio finale di 30mila euro e la possibilità di una registrazione discografica con l'etichetta Universal sono tre tra i talenti più promettenti della loro generazione. La 26enne coreana Su Yeon Kim , che in passato si è già esibita con Royal Philharmonic Orchestra, è stata descritta dalla stampa come "una dei musicisti più empatici e sinceri del momento”; il 22enne polacco Piotr Pawlak , il più giovane tra i finalisti in gara, è allievo dell'Accademia di Musica di Danzica, mentre la 23enne cinese Ying Li è iscritta dal 2019 al Dottorato di ricerca presso la Julliard School di New York con il maestro Robert McDonald.

Il pianista Kissin: "Mormone sostenitore dei giovani talenti" - Ad annunciare i finalisti è stato il presidente onorario della manifestazione Evgenj Kissin , talento di fama mondiale e grande amico di Antonio Mormone. Il pianista lo ha ricordato come "un uomo sempre coerente con sé stesso, un appassionato di musica e un forte sostenitore dei giovani". Kissin ha concluso augurando che "questo premio diventi una realtà in grado di supportare i ragazzi di grande valore".

Si è detta entusiasta anche Enrica Ciccarelli Mormone , Presidente e Direttore Artistico della manifestazione: " Questo premio per noi è così speciale perché siamo felici di poter dare almeno ad alcuni di loro la possibilità di riprendere la vita di musicisti, che è la vita per cui sono nati.”