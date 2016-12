6 marzo 2015 Tahiti, isole in rosa per il mese della donna A marzo, fra colori, profumi e danze, un omaggio al simbolo femminile di queste magiche isole: le Vahine, icone di forza e sensualità Tweet google 0 Invia ad un amico

06:00 - In tutto il mondo, l’8 marzo è la giornata dedicata alle donne, ma sulle Isole di Tahiti la celebrazione delle Vahine e della loro bellezza dura un mese intero, con tanti eventi organizzati in tutto l’arcipelago.

Le Vahine, simbolo della bellezza polinesiana - Immortalate da Paul Gauguin in dipinti noti in tutto il mondo come Vahine no te tiare (Donna col fiore), le vahine hanno contribuito a diffondere la reputazione dei magnifici paesaggi della Polinesia francese con la loro immagine unica, diventate simbolo della femminilità come portatrice di forza, bellezza e sensualità.



L'estasiante profumo di Monoï - Con il loro portamento che si traduce anche in danze caratteristiche, come l’Aparima, l’Hivinau e la Pa’o’a, avvolte da un colorato pareo che esalta il colore e la lucentezza della loro pelle profumata e abbellite da gioielli naturali che si estendono fino ai lunghi capelli, ancora oggi le donne polinesiane rappresentano l’emblema della seduzione e della bellezza naturale. Prezioso alleato delle vahine fin dai tempi più antichi è l’olio di Monoï, quintessenza della bellezza tahitiana. Quest’olio profumato preparato con riti ancestrali, quasi magici, unisce due ingredienti naturali tipicamente polinesiani come il cocco e il fiore di tiarè che insieme danno vita a una miscela unica, capace di rendere lucenti i capelli delle donne e di mettere in risalto le tonalità calde della loro pelle.



Miss Tahiti - La celebrazione della bellezza delle donne polinesiane inizia in questo periodo per culminare, ogni anno, con l’incoronazione di Miss Tahiti, vera istituzione dal 1960. Dopo una stagione di gare in tutto l’arcipelago, nel mese di giugno le miss polinesiane locali si radunano per sfidarsi a colpi di costumi tradizionali, costumi da bagno e abiti da sera: miss per un giorno, regine di bellezza per sempre (http://misstahiti.com/).



