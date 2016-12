20 febbraio 2015 Tahiti, meraviglia di benessere e relax Mare, profumo di fiori e melodie di ukulele: ecco come ricaricare corpo e mente fra tradizioni millenarie e percorsi multisensoriali Tweet google 0 Invia ad un amico

06:00 - Acque lagunari, profumo di vaniglia e fiori, quiete e meraviglie paesaggistiche: un quadro unico al mondo avvolge le Isole di Tahiti, nella Polinesia francese. Luoghi incantati in cui la tranquillità regna sovrana e dove ritrovare il benessere con la natura si trasforma in un piacevolissimo percorso multisensoriale. Tradizioni ancestrali, prodotti naturali e rituali unici accompagnano gli ospiti delle spa tahitiane in uno straordinario viaggio dei cinque sensi.

Tahiti, un paradiso immerso nel blu – Tahiti è un paradiso composto da 118 isole e atolli che si sviluppa su cinque grandi arcipelaghi. Bora Bora, Moorea, Huahine, Taha'a, Raiatea, Manihi, Tikehau, Rangiroa, Fakarava, le Marchesi e altre piccole, meravigliose isole coprono una superficie di oltre due milioni di chilometri quadrati dell'Oceano Pacifico meridionale. Lo scorrere del tempo non ha scalfito il fascino di questi luoghi dove aspre cime montane convivono con colorate barriere coralline, lagune turchesi con distese di sabbia bianca, spiagge orlate di palme con lussuosi e intimi resort. Elogio della lentezza, del sorriso e del rispetto della tradizione millenaria, Tahiti è anche profumo di vaniglia, melodia di ukulele ed essenza di Tiarè.



Relax e coccole profumate - Da soli o in coppia, la ricerca del relax e dell’equilibrio psicofisico passa attraverso saperi tradizionali e prodotti naturali che riflettono l’anima di un arcipelago dove il tempo sembra essersi fermato: bagni purificanti e ristoratori tra fiori esotici o con sostanze profumate e oli essenziali, docce ristoratrici, idromassaggi aromatici, trattamenti polinesiani tradizionali per corpo, viso e capelli, manicure, maschere e impacchi a base di cocco, caffè, avocado e frutta tropicale.



Il Monoi, quintessenza del benessere - Simbolo intramontabile della bellezza femminile ma utilizzato anche da uomini e bambini, in queste isole il Monoï è la quintessenza del benessere. Derivato dall’incontro fra noci di cocco e fiori di Tiarè, questa miscela profumata conserva ancora oggi il suo caratteristico potere benefico e viene utilizzata quotidianamente per mantenere lo splendore di pelle e capelli, proteggere i bambini dal freddo dopo il bagno, mantenere la pelle morbida o reidratarla dopo una lunga permanenza in mare, alleviare gli effetti delle scottature. Con l’aggiunta di estratti di altre piante, il Monoï si trasforma in un unguento per uso esterno utilizzato in trattamenti come il Taurumi, il tradizionale massaggio polinesiano che, nell’antica Polinesia, veniva tramandato di generazione in generazione e utilizzato per calmare i bambini e come terapia applicata dalle mani degli esperti guaritori, i Tahua. Elemento importante della medicina tradizionale polinesiana, il Taurumi viene praticato tracciando linee energetiche sul corpo, utilizzando le mani e i gomiti, e produce un effetto altamente rilassante per il corpo e la mente.



