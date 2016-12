Il Gin: un modo gradevole per scoprire Londra

Non tutti lo sanno ma il Gin , che fu inventato in Olanda distillando grano e orzo, fu all'inizio usato come medicinale e per infondere coraggio ai soldati in battaglia. Gli inglesi lo adottarono e quella bevanda trasparente come l'acqua piacque a tal punto da provocare nel Settecento una tale assuefazione nella popolazione che dovette essere proibito. Ma oggi nessuno nega la bontà di un buon bicchiere di Gin, protagonista tra l'altro, di tanti film, western e gialli in primo luogo. L' Inghilterra è il suo paese d'elezione, Londra la città dove si può assaggiare il miglior Gin del mondo. Ecco dove.

Lanciato dalla Wine and Spirit Trade Association (WSTA), il nuovo London Gin Trail prevede 12 tappe che vi porteranno attraverso la capitale della Gran Bretagna alla scoperta di alcune delle migliori distillerie, bar e attività legate al Gin. Il percorso è pensato per scoprire i segreti della produzione del Gin inglese, e contempla distillerie storiche come la Beefeater, e volti nuovi di quello che viene chiamato il “Rinascimento” del distillato, come Sipsmith, dove si sta creando il nuovo prodotto partendo dai sistemi più tradizionali e dalle testimonianze storiche. I turisti che affonteranno questo cammino impareranno tutto sull'arte della produzione di gin e assaggeranno alcuni dei prodotti di massima qualità presenti sul mercato, ciascuno con il suo sapore distintivo.



Un giro assolutamente british - Passando per le distillerie Sipsmith a ovest e Beefeater a sud-est, il tour prevede soste dai mastri distillatori, i cocktail bar più esclusivi e bar di hotel iconici della capitale britannica, tra cui il bar dove Ian Fleming, autore della serie dell'agente segreto 007, ovvero James Bond, coniò l'espressione per il suo cocktail preferito, il Vesper composto da Gin, Vodka e Lillet Blanc "agitato, non mescolato". I turisti possono sorseggiare un gin accompagnato da sandwich al cetriolo al 'Gin and Jam afternoon' al ristorante Hush a Mayfair, o scegliere tra i 300 gin proposti dal Graphic Bar a Soho.



Gin e Torre di Londra: i Beefeater - Per quanto riguarda Beefeater, emblema di uno dei Gin più noti, esso prende il nome da quei coloratissimi guardiani il cui sompito compito era quello di tenere a bada ogni eventuale prigioniero rinchiuso all'interno del perimetro della Torre di Londra e, soprattutto, di salvaguardare i numerosi e preziosi gioielli della Corona. Oggi il Beefeaters sono diventati in pratica guide turistiche .



