In Valle Aurina il Festival di Sculture di Ghiaccio

L'arte può raggiungere temperature davvero "da brivido": siamo, sulle alture delin provincia di, in occasione diha luogo la terza edizione delgli artisti, divisi in squadre e armati di pale, piccozze e scale, si cimentano nel dare forma a capolavori di neve compressa ispirati, quest'anno, al tema dei cartoni animati. Le opere in gara, dopo la proclamazione del vincitore, resteranno ad adornare l'area attigua alle piste da sci fino allo scioglimento della neve, a primavera.

Ogni artista ha a disposizione un blocco di neve fresca compressa a forma di cubo dal lato di tre metri: l’unico elemento che può essere utilizzato, oltre ad attrezzi come pala, piccozza e scala, è l’acqua. Ovviamente, dato che ci troviamo a 2500 metri di altitudine, il liquido si trasforma subito in ghiaccio. Gli scultori hanno tre giorni a disposizione dopo di che le opere vengono valutate da una giuria di esperti e dal gradimento espresso da turisti e pubblico. Il concorso è aperto ad un massimo di dieci squadre, ciascuna delle quali è composta da 2-3 persone, o da un gruppo di scolari guidati da un insegnante. La proclamazione del vincitore della gara e la premiazioni sono in calendario per giovedì 12 gennaio, ma chi lo desidera potrà ammirare questi capolavori fino al termine della loro vita naturale, ovvero fino a che il sole non li scioglierà.

Il comprensorio delle Valli di Tures e Aurina offre ai turisti mille occasioni di divertimento con un grande comprensorio sciistico adatto a sportivi di tutti i livelli, e una serie di eventi anche per chi non scia. Il comprensorio comprende gli impianti di Speikboden, Klausberg e Riva di Tures, Per i più esperti c'è la pista da sci con il maggiore dislivello dell’intero Sudtirolo: si va da 2400 a 900 metri, con partenza dal rifugio Sonnklar. A disposizione dei turisti anche l’Asilo della neve per i più piccini, un comodo sistema di skipass elettronico che lascia libere le mani, una attrezzata scuola sci e snowboard. Grande novità è la pista per slittini su rotaia, appena aperta sul Klausberg. Ottima anche l'offerta di piste per lo sci di fondo e le occasioni di passeggiate con le ciaspole o in carrozza.

La Valle di Tures e Aurina (BZ) è la zona più settentrionale dell’Alto Adige. Si raggiunge con l'autostrada del Brennero (A22) fino all'uscita per Bressanone. Si prosegue poi sulla strada statale della Pusteria fino a Brunico ovest (29 km). Da qui si svolta subito a sinistra girate subito a sinistra, quindi, dopo circa 2 km, ancora a sinistra alla rotonda. Dopo circa 1,5 km girare a destra seguendo la segnaletica per la Valle Aurina, fino a Campo Tures: da qui inizia la Valle.

Le informazioni turistiche sono a disposizione sul sito www.tures-aurina.com