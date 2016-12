Pokemon Go contagia anche la polizia spagnola: i consigli degli agenti per un "grande allenatore"

Pikachu e gli altri mostriciattoli tornati alla ribalta mondiale con l'app Pokemon Go sono finiti nella rete della polizia nazionale spagnola. Gli agenti, dopo la loro cattura, approfittano anche per una foto-ricordo, ma a fin di bene. Spopola su Instagram, infatti, l'immagine simbolo della campagna sociale per la sicurezza pensata dalle autorità iberiche. I consigli per tutti sono di scaricare l'app legalmente e di fare attenzione ad eventuali costi aggiuntivi, ma, cosa più importante, si chiede di non dimenticare che, mentre si gioca a dar la caccia virtuale ai Pokemon, tutt'intorno la vita reale continua, con i suoi pericoli.