Usa, vanno a caccia di Pokemon in piena notte fuori da una villetta: uomo apre il fuoco, illesi due ragazzi

Un uomo ha aperto il fuoco contro due adolescenti che in piena notte si sono appostati all'esterno della sua abitazione. E' successo a Palm Coast, in Florida. I due, un 16enne e un 19enne, erano impegnati in una sessione di "Pokemon Go". L'uomo, insospettito dai rumori, è uscito in strada e, pensando si trattasse di due malintenzionati, ha aperto il fuoco. I ragazzi, in realtà, si trovavano nella zona alla ricerca di Pokemon: nessuno è rimasto ferito.