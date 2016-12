Pokemon Go, italiani catturati dall'app dei mostricciatoli giapponesi: al debutto è già boom

16 luglio 2016 15:31 Pokemon Go, italiani catturati dallʼapp dei mostricciatoli giapponesi: al debutto è già boom Il videogioco firmato Nintendo, che consente di dare la caccia a Pikachu & Co. nellʼambiente che ci circonda, è già su tutti gli smartphone. Ma il Telefono Azzurro mette in guardia

Nel resto del mondo la Pokemon Go-mania è già dilagata, ora è il turno dell'Italia. Dal 15 luglio infatti, è possibile scaricare il gioco firmato Nintendo che consente di catturare con lo smartphone, in qualsiasi luogo, in casa, in ufficio, per strada, i mostriciattoli virtuali del cartoon anni '90 grazie a un sistema di Gps e di realtà aumentata. Su Apple store Pokemon Go è in testa alle classifiche delle applicazioni gratuite più scaricate del momento. Ma Telefono Azzurro denuncia i rischi per i minori.

Come funziona - Per giocare basta scaricare l'applicazione e registrarsi con un account di Google o con Pokemon Trainer Club. L'obiettivo del gioco è acciuffare nell'ambiente che ci circonda le creature virtuali disponibili e ottenere il maggior numero di medaglie, variabili in base alla tipologia di Pokemon catturati.



Scovare un Pokemon non è così difficile: bisogna lanciargli contro una sfera Pokeball che permette di imprigionarlo.



Per avere la possibilità di trovarsi di fronte a diversi Pokemon, è sufficiente utilizzare l'applicazione in orari e in luoghi differenti. Per esempio, vicino all'acqua, compariranno con tutta probabilità creature marine; durante la sera, invece, appariranno Pokemon diversi da quelli del giorno.

Il titolo di Nintendo vola in borsa - In America l'app è più utilizzata di Facebook, Snapchat e Whatsapp. Numeri altissimi che stanno facendo la fortuna degli azionisti Nintendo: dal lancio avvenuto la scorsa settimana negli Stati Uniti, il titolo ha messo a segno un balzo di oltre il 90 per cento, aumentando la capitalizzazione di oltre 10 miliardi di dollari.

I pericoli - Il Telefono Azzurro sottolinea i rischi soprattutto per gli adolescenti: "La realtà aumentata e la geolocalizzazione, che costituiscono i principi fondamentali del gioco, espongono i giocatori più piccoli a diversi pericoli. Primo tra tutti l'adescamento di minori da parte di adulti malintenzionati".



L'associazione che difende i diritti dei minori conclude: "Questo perchè l'applicazione coniuga le basi del videogioco con il mondo reale. per catturare i Pokemon occorre spostarsi fisicamente nello spazio. Episodi come quello del Missouri, dove tramite l'app quattro rapinatori armati hanno attirato e derubato 11 adolescenti, non devono più accadere".