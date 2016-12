Facebook diventa Live: le dirette video più coinvolgenti E celebra l'iniziativa con #24Live

Facebook annuncia novità sull'ultima frontiera del social network, i video live . Così nelle prossime settimane verranno implementate per gli smartphone, su iOS e Android, le dirette streaming per Gruppi ed Eventi, per scoprire, condividere, personalizzare e interagire sfidando l'attimo presente ma... sfuggente. Basterà scaricare il nuovo aggiornamento di Facebook Live perché gli utenti di oltre 60 Paesi nel mondo possano condividere video in presa diretta oltre che sulla propria bacheca anche nelle community e invitando gli amici.

Proprio così: tra le novità più importanti anche la possibilità di invitare altri utenti a unirsi alla diretta, la piattaforma Video Destination, in cui scoprire i video più di tendenza, e Live Map, la possibilità, cioè, di scoprire dirette video in giro per il mondo attraverso una mappa che mostra gli utenti che stanno trasmettendo in tempo reale.



Il nuovo Facebook Live permetterà anche agli utenti di guardare e commentare in diretta: verranno integrate in Live anche le Reactions, Love, Haha, Wow, Sigh o Grr. Per personalizzare le trasmissioni video, inoltre, sarà anche possibile inserire cinque filtri, sticker e scritte.



"Andare in diretta" farà sentire speciali e, numeri alla mano, si può dimostrare che si commenta oltre dieci volte di più sui video live che su quelli normali. La presentazione ufficiale di questi nuovi strumenti è stata fatta da Mark Zuckerberg in persona sulla sua pagina Facebook.

Facebook ha celebrato l'iniziativa #24Live, mostrando i migliori video live da tutto il mondo.