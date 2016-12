Facebook, non solo i Vip: a breve tutti gli utenti potranno fare video "live"

Dopo l'introduzione delle Reactions, altra novità in arrivo per Facebook, che probabilmente a partire dal mese prossimo, permetterà agli utenti di tutto il mondo di trasmettere video in diretta. La società sta portando avanti da mesi delle prove per questo sistema, inizialmente pensato solo per i personaggi famosi. A breve il nuovo strumento sarà disponibile per tutti sui sistemi operativi iOS di Apple e Android di Google.