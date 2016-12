26 settembre 2014 iPhone day, è boom anche in Italia ma a Roma uova contro gli acquirenti Il nuovo modello della Apple va a ruba. Nella capitale protesta del movimento studentesco Tweet google 0 Invia ad un amico

14:00 - File ordinate, composte e regolari per l'iPhone Day. Unico fuori programma nella Capitale, di fronte all'Apple Store di Porta di Roma, dove un gruppo di militanti del Blocco Studentesco ha lanciato uova e farina contro le persone in fila per acquistare il nuovo telefono. I manifestanti hanno poi distribuito volantini con su scritto: "Ieri trincea e baionetta. Oggi un iPhone che ti aspetta".

A Milano gli appassionati della Apple sono arrivati da tutta Italia. Molti hanno dormito in macchina, altrettanto sono reduci dalle esperienze accumulate con l'acquisto dei melafonini precedenti. Poi alle otto in punto il conto alla rovescia per l'ingresso. "Io e mio figlio abbiamo passato la notte in coda per l'iPhone Plus - spiega il primo acquirente del gioiello tecnologico -. Ora devo andare di corsa a lavorare".



E quando giornalisti e fotografi chiedono di vedere il telefono, un piccolo brivido: "Siete sicuri? Facciamolo con attenzione. Di solito cade in terra". Pochi giorni fa ha fatto il giro di YouTube il 'crash test' involontario di un giovane australiano che ha comprato per primo l'iPhone a Perth e lo ha fatto cadere all'apertura della scatola.



Messa la toppa al baco del sistema - Intanto, nella notte, dopo il ritiro dell'aggiornamento di iOS8, che è costato perdite in Borsa, Apple ha lanciato un nuovo aggiornamento del suo sistema operativo. La versione è iOS 8.0.2 e corregge i bug e i malfunzionamenti lamentati dagli utenti nella precedente versione (iOS 8.0.1).



"iPhone si piega? Solo 9 casi" - Nel frattempo Cupertino interviene sul "bendgate": "un evento raro, solo 9 utenti si sono rivolti a noi per l'iPhone 6 Plus piegato", riferisce il Wall Street Journal. Solo nel primo week-end di commercializzazione il colosso californiano ha venduto 10 milioni di dispositivi. "I nostri iPhone sono pensati per essere belli e resistenti sono costruiti con alluminio anodizzato, pensato per pressioni e sforzi extra. Hanno anche rinforzi in acciaio e titanio e il vetro più resistente che c'è nell'industria degli smartphone", spiega Apple sul "bendgate". "Con un utilizzo normale - aggiunge - è estremamente raro che il dispositivo si possa piegare e nei primi sei giorni di vendita - ribadisce - solo 9 clienti ci hanno contatto per l'iPhone 6 Plus".