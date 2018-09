Tv, Pier Silvio Berlusconi: da ottobre reti Mediaset in chiaro su Sky

"Da ottobre tutte le reti in chiaro di Mediaset saranno sulla piattaforma satellitare di Sky". Lo ha annunciato l'amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi alla presentazione della nuova Retequattro. "Non abbiamo aspettative di chissà quali guadagni da questa operazione - ha proseguito, ma nell'accordo con Sky è compresa una fee di ritrasmissione come avviene in tutti gli altri Paesi".