3 aprile 2015 Sylvie Lubamba, da Chiambretti alla lavanda del Papa La showgirl è detenuta nel carcere di Rebibbia a Roma per uso indebito di carte di credito di conoscenti facoltosi Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:53 - Emozionatissima in jeans, gilet e camicia bianca, Sylvie Lubamba era tra i dodici detenuti ai quali Papa Francesco ha lavato i piedi nel carcere di Rebibbia. La showgirl di origine congolese, lanciata dal programma "Markette" di Piero Chiambretti e nota per la sua partecipazione al reality "La Talpa", è stata arrestata nel 2014 per l'esecuzione di un cumulo di pene. Il reato a suo carico, ripetuto, è di uso indebito di carte di credito di conoscenti.

Sylvie ha iniziato come indossatrice ed è stata la prima concorrente di colore a Miss Italia ma venne squalificata per aver posato nuda in un servizio fotografico. Nel 1998 è entrata nel cast di "Guida al campionato" al fianco di Gene Gnocchi, ha fatto qualche film ma è diventata famosa nel 2004 come ospite di Piero Chiambretti a "Markette" e nel 2005 ha fatto parte del cast de "La Talpa". Sul fronte giudiziario è finita più volte in tribunale, anche con la madre e la sorella, per utilizzo abusivo di carte di credito, per conti a tre zeri non pagati o per uso fraudolento della carta.