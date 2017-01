"Isola dei Famosi 2016", Mara Venier: "Non farò sconti a Simona Ventura"

Molti naufraghi che da mercoledì 9 marzo in prima serata su Canale 5 cominceranno la nuova avventura a " L'Isola dei famosi 2016 ", l'opinionista Mara Venier non sa neppure chi siano. E per giudicarli aspetta di "vedere almeno la prima puntata". Simona Ventura , amica da trent'anni e compagna del figlio di suo marito, invece la conosce eccome. Ma, come sottolinea a Tgcom24, non avrà un occhio di riguardo: "Le voglio bene ma non farò sconti".

Sei in ottima forma... Sbarchi anche tu sull'Isola?

Sapessi che mi sono magnata ieri... Comunque no, non ci vado. Alfonso mi voleva portare sulla playa desnuda. All'inizio avevamo pensato a una puntata in cui andavamo a fare una sorpresa ai naufraghi ma poi è tramontata. Il viaggio è lungo, ho paura degli aerei. Al massimo ci mando Signorini...

Tu non le mandi di certo a dire, ma da opinionista come ti comporterai con Simona Ventura, amica e compagna del figlio di tuo marito?

Simona è una persona alla quale voglio bene. Devo dirti la verità, l'unico pensiero e l'unica suggestione che mi viene in mente è che io spero che lei stia bene e che faccia una bella Isola. Perché se la dovessi vedere in difficoltà soffrirei un po'. E' bella agguerrita, vuole vincere e si gioca molto.

Ma se sbaglia sei pronta a criticarla davanti a tutti?

Certo. Noi siamo amiche vere, e tra amiche bisogna dirsi tutto. Ci conosciamo da trent'anni, abbiamo avuto un periodo in cui noi due abbiamo avuto un problema, ma legato al fatto che nessuna delle due si parlava. E' bastato incontrarci e senza neanche parlare, guardandoci negli occhi, ci siamo ritrovate. Quindi se c'è qualcosa che non mi piace lo dirò, senza sconti.

Cosa ti ha convinto a fare di nuovo l'opinionista?

La mia migliore amica Sabrina Ferilli mi ha detto 'all'Isola c'è tutto il materiale umano'. La cosa bella è che lì non puoi mentire, se sei uno stronzo si vede. Se sei cattivo viene fuori la cattiveria. Se sei un'anima buona esce. L'Isola ci sorprende sempre...

Chi ricordi dell'anno scorso?

Due sorprese: le Donatella, che non conoscevo e delle quali è uscita tutta la personalità. E Valerio Scanu, che è venuto fuori benissimo, è una persona straordinaria che ha fatto una bella avventura.

Del cast di quest'anno invece cosa puoi dirci?

Vuoi la verità? Alcuni non li conosco neppure. Mi pronuncerò dopo la prima puntata, bisogna aspettare per capire i caratteri.

Si riforma la coppia con Signorini, litigherete ancora?

L'anno scorso si è arrabbiato da morire e non mi ha guardato in faccia per tre giorni. Nel bene e nel male siamo imprevedibili. Quest'anno si inventerà qualcosa altro (ride, ndr)...