"Isola dei Famosi", ecco il cast al completo

Mercoledì 9 marzo in prima serata su Canale 5 sbarca la nuova edizione dell'Isola dei Famosi targata Mediaset. I 10 protagonisti hanno posato per la foto di rito per il settimanale "Tv Sorrisi e Canzoni" che dopo le indiscrezioni rivela definitivamente l'identità dei naufraghi. Sbarcheranno infatti: Simona Ventura, Fiordaliso, Mercedesz Henger, Claudia Galanti, Jonas Berami, Alessia Reato, Enzo Salvi, Stefano Orfei, Marco Carta e Aristide Malnati.