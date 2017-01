Simona Ventura: "Vado all'Isola dei Famosi per vincere"

In esclusiva a Verissimo , Simona Ventura , parla per la prima volta in tv della sua partecipazione come naufraga alla prossima edizione dell' Isola dei Famosi, su Canale 5. "Vado all'Isola dei Famosi per vincere. A tal proposito mi sto già preparando, anche dal punto di vista alimentare, perché lì si soffre, prima di tutto, la fame" ha dichiarato la conduttrice, intervistata da Silvia Toffanin.

Conduttrice storica del format, nella prossima edizione Simona sarà dall'altra parte della barricata: "Subirò quello che io stessa ho contribuito a creare con gli autori. E' una cosa eccezionale e un po' strana". E sugli oggetti che potrà portare con sé in Honduras, svela: "Oltre al cuscino, vorrei portare il materassino per fare yoga, che mi servirà anche per dormire, e le pinzette per le sopracciglia".



Artefice di tanti programmi di successo, riserva parole bellissime anche per Alessia Marcuzzi: "Abbiamo lavorato insieme in un'edizione del Festivalbar e devo dire che nel panorama televisivo è difficile trovare colleghe così solidali come Alessia. E' un piacere immenso poter lavorare ancora insieme a lei".



Rispetto alla sua lunga carriera, a Silvia Toffanin che le chiede se in qualche momento non si sia sentita abbandonata dalla televisione, la conduttrice risponde: "No, ma c'è stato un momento in cui ho capito di aver fatto delle scelte sbagliate e mi sono pentita di aver lasciato delle persone nel mio lavoro. Ad ogni modo non ho né rimpianti né rimorsi".



Infine, parlando della sua vita privata, Simona confida: "Con Gerò (Gerolamo Carraro, ndr), ho incontrato il grande amore della mia vita a 45 anni. Lui mi ha completata, ma nei nostri progetti non c'è il matrimonio".



In studio anche Patty Pravo, Vittoria Puccini e Paolo Ruffini. Per i fan de "Il Segreto", nella sua prima intervista in Italia, sarà ospite Ines interpretata dall'attrice Fariba Sheikhan.