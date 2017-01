"Grande Fratello 14", Federica: "Vittima di bullismo, in Casa mi sputavano nel piatto"

"E' vero, ho subito del bullismo nella Casa. E non è stata solo Lidia, ma tutto il gruppo". Federica Lepanto , la vincitrice del " Grande Fratello 14 " in video chat sul sito del GF parla a ruota libera della sua esperienza nel reality e ricorda anche i momenti brutti che ha vissuto: "Mi hanno sputato nel piatto e mi volevano bruciare viva in sauna , queste cose mi hanno fatto male. Mi hanno reso loro vittima perché sono stata vittima della situazione".

"Io ho solo un rimpianto - racconta Federica - di aver mancato il saluto iniziale a Lidia. Poi ho ritenuto opportuno avvicinarmi a lei perché siamo due ragazze di 23 anni inesperte e può capitare di sclerare. E' capitato a lei come poteva capitare a me. Io non ho niente contro Lidia, Jessica la sento sempre, l'unico problema è che sono vicine ad Alessandro ed è una persona che io non voglio nella mia vita".

La vincitrice del Grande Fratello 14 parla anche di Barbara: "So che ha sparlato di me, ma non sono andata a rivedere le cattiverie che ha detto". Mentre a Verdiana, che l'ha criticata per la cellulite, risponde: "E' vero, ce l'ho. Non bevo molta acqua. Ma non penso sia questo a far scattare delle reazioni forti. Bastava solo un po' di maturità in più". Al momento della proclamazione della vittoria solo pochi compagni si sono avvicinati per festeggiarla: "Ero emozionata e non ci ho pensato... comunque non mi aspettavo chissà cosa...".