Nbc licenzia il conduttore Matt Lauer per molestie a collega

Sempre Andy Lack ha dichiarato: "Lunedì sera abbiamo ricevuto una denuncia dettagliata per comportamento sessuale inappropriato sul posto di lavoro da parte di Matt Lauer. "Si è trattato della prima denuncia di Lauer in più di 20 anni" ma "riteniamo - ha aggiunto - che potrebbe non trattarsi di un incidente isolato".



La codirettrice del programma, Savannah Guthrie ha parlato di una redazione "devastata" dalla notizia. "Tutto quello che possiamo dire è che abbiamo il cuore spezzato. Siamo alle prese con un dilemma che tante persone hanno dovuto affrontare in queste settimane: Come conciliare l’affetto che si nutre per qualcuno con il dover riconoscere che questo qualcuno si è comportato male? E non conosco la risposta”.

E' apparsa molto scossa anche la conduttrice Hoda Kotb che in trasmissione ha detto: "Questa è una mattina molto dura per entrambe. Conosco Matt da 15 anni e l’ho amato come amico e collega, e proprio come stavi dicendo, Savannah, è difficile conciliare le notizie che ci arrivano con l’uomo che conosciamo".