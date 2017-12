Nbc, dopo le accuse di molestie vietati abbracci e passaggi a casa

Secondo quanto riporta "Page Six", chi non lo farà rischierà a sua volta di essere licenziato, proprio come chi si è reso responsabile di molestie, con l'accusa di aver coperto un collega.



Regole dettagliate prevedono anche come socializzare con le persone e persino come abbracciare i colleghi senza urtare la sensibilità di nessuno. Indipendentemente se si tratta di amici o meno, la stretta dovrà essere rapida e senza contatto tra i corpi. La Nbc ha poi installato una linea 'anti-molestie', inoltre i dipendenti dovranno comunicare ai responsabili dell'ufficio delle risorse umane qualunque love story tra colleghi, anche al di fuori del matrimonio. Vietati persino passaggi a casa alle colleghe o ai colleghi con il taxi a fine giornata.