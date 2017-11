Raffaele Morelli, noto psicoterapeuta, esprime il proprio parere sull'argomento più discusso delle ultime settimane: le molestie sessuali che hanno scosso il mondo dello spettacolo. Un'opinione molto forte, dove dichiara che in ogni donna è sempre presente il fatto di poter usare la seduzione a proprio vantaggio. Matteo Viviani, l'inviato delle Iene, ha incontrato Morelli per sapere qualcosa di più su questa sua ferra posizione. Lo psichiatra spiega la figura del dominatore (sottolineandola e differenziandola dallo stupratore) come un individuo privo di coinvolgimento emotivo, il cui unico obiettivo è umiliare la vittima e vederla sottomessa. Non cerca il piacere quanto una propria soddisfazione personale che tuttavia, aggiunge Morelli, le donne stesse concorrono ad alimentare permettendo al dominatore di trovare e intaccare le loro fragilità interiori.