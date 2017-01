Mauro Marin: "Così ho perso per sempre due dita"

Dopo il brutto incidente di cui è stato vittima, Mauro Marin racconta la sua verità a Barbara d'Urso ospite di " Domenica Live ". Il vincitore del " Grande Fratello 10 ", infatti, ha perso due dita . "Sono stato tre ore in sala operatoria - spiega - i medici erano riusciti a salvare il dito medio, pulsava ancora. L'anulare invece no. Il giorno dopo però il chirurgo mi ha comunicato che purtroppo le due punte sono andate in necrosi".

Mauro ricostruisce i momenti dell'incidente davanti alla d'Urso visibilmente commossa: "Ero a casa e stavo facendo la legna per l'inverno. Con la sega circolare ho preso un pezzo più grande, non dovevo fare quella cosa là e ci sono rimasto sotto. Ho perso due falangi. E ho cominciato ad urlare...".

Marin ha sperato fino all'ultimo di potercela fare e di recuperare le due dita, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. "E' un trauma - prosegue - la tua fisionomia cambia. Anche se c'è gente che sta peggio di me". Dulcis in fundo, arriva un video-messaggio della ex fidanzata Cristina: "Per me sei una personale speciale, abbiamo trascorso una bellissima storia. La vita è una sola, oggi è il giorno giusto per credere, fare e vivere. Conta sempre su di me...".