Lucca, il ragazzo che ha offeso il suo professore: “Ricevo minacce di morte”

Dopo il video che lo riprende mentre urla contro il suo professore, il 15enne di Lucca è stato minacciato di morte a causa della vicenda di bullismo di cui è stato protagonista nei giorni scorsi, sfociata in tre bocciature e tre sospensioni.



E’ stato lui stesso a raccontarlo in una breve intervista a Le Iene. “Mi sento una persona un po’ di m... – confessa il ragazzo, che appare con il volto oscurato e la voce modificata – perché ho fatto delle cose che se ci penso ora non rifarei. Ho capito i miei errori. E’ già da un po’ che li ho capiti e sinceramente più che scusarmi. Sono andato a chiedere scusa alla vicepreside e sono stato un’ora e mezza a parlare. Ho provato anche a chiedere scusa al professore, ma non mi ha nemmeno voluto parlare”.



Ma quello che rivela lo studente è sconcertante almeno quanto il suo gesto in classe. “E’ vero – sottolinea il 15enne – ho sbagliato, sono il primo a dirlo. Però ora la gente mi riconosce come se avessi ucciso una persona. Ogni due minuti sui social avevo uno che mi minacciava, ogni due minuti. Minacce pesanti: 'Vieni a Lucca che ti si ammazza'; 'Fai il grosso a Lucca che ti si accoltella'.