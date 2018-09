La gioia di Irina Shayk: “Felicissima di essere diventata mamma”

Faccia a faccia, due donne bellissime per un confronto sincero: quello tra Silvia Toffanin, padrona di casa di Verissimo e la top model russa Irina Shayk, compagna dell'attore americano Bradley Cooper (da cui ha avuto anche una figlia) ed ex-fidanzata di Cristiano Ronaldo. La Shayk si confessa alla Toffanin: "A scuola avevo difficoltà a scrivere il mio cognome, così l'ho abbreviato. La mia è stata un'infanzia semplice, sono cresciuta in un paesino di minatori di carbone, mia madre era una musicista all'asilo. Quando è morto mio padre a 14 anni - prosegue la top model - sono stata cresciuta da mia mamma, dalle mie sorelle e dalle nonne, per una famiglia tutta al femminile. Oggi mia mamma viaggia spesso con me, adora Verona". Viaggiare in tutto il mondo vuol dire stare anche molto spesso lontano da casa, ma Irina Shayk non ha problemi di ambientamento: "Casa è ovunque c'è la gente che amo, la famiglia e gli amici. Quando vengo in Italia mi sembra di essere a casa, perchè abbiamo caratteri simili". Irina Shayk sta vivendo con entusiasmo anche il suo nuovo ruolo di mamma: "Penso che le donne siano venute al mondo per avere figli e una famiglia, è la nostra vita e io sono semplicemente felice".