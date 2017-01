Festival di Sanremo, arrivano anche Nicole Kidman e Roberto Bolle

Mentre il cast degli ospiti si ingrossa, quello dei conduttori potrebbe perdere un pezzo. E' ancora incerta, infatti, la presenza di Gabriel Garko dopo l'esplosione della villa in cui l'attore soggiornava che ha causato lunedì la morte di un'anziana. La prognosi di dieci giorni escluderebbe la partecipazione di Garko all'evento, almeno nella fase iniziale. Ma in ogni caso occorrerà ancora qualche giorno, e sarà indispensabile una verifica da parte dei medici, per capire se le sue condizioni fisiche e psicologiche gli consentiranno di essere all'Ariston. Verosimilmente una decisione sarà presa entro venerdì.



Garko, che sarebbe rimasto nella zona di Sanremo, non sarà alle prove né martedì né mercoledì perché ha bisogno di tempo per recuperare dopo lo shock subito. Toccherà in ogni caso ai sanitari nei prossimi giorni sciogliere la prognosi e stabilire l'eventuale idoneità dell'attore a salire sul palco insieme a Carlo Conti, Virginia Raffaele e Madalina Ghenea.