Elena Morali e Scintilla si sposeranno il 29 aprile

Elena Morali e il comico di Colorado Gianluca Fubelli, in arte Scintilla hanno annunciato a Pomeriggio Cinque la data delle loro nozze, concordandola con Barbara d'Urso. Dopo una simpatica gag andata in onda a Colorado la coppia gioca e scherza con la conduttrice su quale sarà l’ipotetica data di matrimonio.



Barbara dà a Scintilla un ultimatum: “Entro la metà di giugno 2018 tu Elena te la sposi, vi mandiamo le nostre telecamere e seguiamo in esclusiva il vostro matrimonio. Vediamo siccome abbiamo puntate di Domenica Live stra piene di artisti famosi, forse un buco lo troviamo per il 29 aprile, ti va bene?”.



Scintilla ridendo replica: “State facendo tutto voi, mettiamolo ai voti” e dopo che il parterre si è espresso arriva la conferma: i due si sposeranno davvero il 29 aprile. L’ex pupa poi coglie subito l’occasione per fare un nuovo annuncio tra il serio e il faceto: “A dire il vero Barbara abbiamo deciso di fare una doppia cerimonia, una privata per noi due soli e una pubblica per te e per voi tutti”.