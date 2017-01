Bill Cosby, schivate due denunce per abusi sessuali

Bill Cosby , da mesi al centro di una bufera legale per molestie sessuali, può tirare un sospiro di sollievo. L'attore ha infatti schivato due delle denunce per abusi sessuali che lo stanno travolgendo. I procuratori della contea di Los Angeles hanno rinunciato ad accusarlo per un caso del 1965 e uno del 2008, a danni di minorenni, a causa del troppo tempo trascorso e dalla carenza di prove.

La decisione arriva a circa una settimana dalla prima formalizzazione delle accuse per aver stuprato una donna nel 2004 nella sua casa vicino a Philadelphia. Gli investigatori stanno ancora indagando su altre denunce.



Nei giorni scorsi un giudice statunitense ha inoltre acconsentito alla richiesta di rinvio della deposizione della moglie di Bill Cosby, Camilla Cosby, in relazione alla causa per diffamazione presentata contro l'attore da alcune donne che lo hanno accusato di molestie sessuali. In precedenza, i giudici avevano stabilito che la sua testimonianza avvenisse in modo strettamente riservato e che non fosse resa pubblica.