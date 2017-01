Bill Cosby incriminato per violenza sessuale: libero con una cauzione da 1 mln di dollari

Dopo aver eluso per anni decine di accuse nei suoi confronti, Bill Cosby è stato incriminato per aver aggredito sessualmente 12 anni fa Andrea Constand , una donna della Pennsylvania, e ora dovrà affrontare il suo primo processo. L'attore è comparso in tribunale a Elkins Park: il giudice, che ha deciso per l'incriminazione, ha anche rilasciato l'attore dietro il pagamento di una cauzione di un milione di dollari .

Il caso era stato riaperto la scorsa estate, quando vennero a galla accuse simili contro l'attore, provenienti da diverse donne. Molte risalgono a diversi anni fa e i termini per portarle in tribunale sono ormai già scaduti. Fa eccezione questo caso, dato che in Pennsylvania c'è tempo fino a 12 anni per accusare formalmente una persona per crimini sessuali.



Sono trentacinque le donne che hanno accusato l'attore comico di molestie e violenze sessuali. A luglio avevano deciso di mostrare i loro volti e posare per la copertina del New York Magazine. Ognuna di queste aveva concesso un'intervista, in cui sono stati rivelati dettagli. Sempre in estate era emersa una deposizione dell'attore nel 2005, quando ammise di essersi procurato un farmaco sedativo con l'intenzione di drogare le donne con cui voleva fare sesso. L'episodio ammesso dalla star risaliva al 1976.