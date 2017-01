"Bill Cosby comprava il silenzio delle donne con le quali faceva sesso"

A scovare una vecchia dichiarazioni di dieci anni fa è il "New York Times", che inchioda definitivamente Bill Cosby. In una testimonianza giurata, infatti, l'ex Dr Robinson confessò di aver pagato le donne con le quali faceva sesso per mantenere il segreto nei confronti della moglie. Non solo. Sostenne inoltre di essere in grado di comprendere segnali non verbali di consenso ad avere rapporti sessuali e definì "bugiarda" una delle sue accusatrici.