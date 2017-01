Bill Cosby in aula per gli abusi sessuali: gli avvocati chiedono l'archiviazione

Bill Cosby è comparso in aula all'udienza preliminare del processo a suo carico per abusi sessuali appena iniziato a Norristown, in Pennsylvania. Accompagnato dagli avvocati, l'ex star de " I Robinson " è apparso provato. Il processo è relativo alla denuncia di Andrea Constand, una delle oltre 50 donne che hanno accusato l'attore di violenza. I legali di Cosby hanno chiesto l'archiviazione. La star rischia 10 anni di carcere.

Andrea Constand, ex cestista canadese oggi dipendente della Temple University, sostiene di essere stata drogata e poi violentata dall'attore nella sua villa di Philadelphia. La sua denuncia risale al 2004 ed è l'unica per la quale Bill Cosby, 78 anni, è stato chiamato a rispondere in tribunale.



Gli avvocati della star hanno chiesto l'archiviazione sulla base di un accordo processuale di 10 anni fa con il precedente procuratore distrettuale Bruce Castor, che nel 2005 ritenne non ci fossero elementi sufficienti per processare Cosby. Ascoltato in aula in qualità di testimone, Castor ha smentito l'esistenza di un accordo con i legali dell'attore, pur dichiarando di aver ritenuto la Constand e le sue accuse "poco credibili". L'attuale procuratore, Steven O'Neill, non è dello stesso avviso e ha annunciato che porterà avanti il processo.