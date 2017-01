Pago-Enardu: "Ci amiamo davvero"

foto Visto Correlati Pago e Serena Enardu, che passione!

Per loro, innamorarsi follemente, è stato davvero molto semplice. Tanto che Serena Enardu e Pago raccontano a "Visto" che hanno deciso di convivere da subito. L'ex tronista arrivava da tre anni da single dopo la fine della storia con Giovanni Conversano, il cantante si era appena separato (dopo 10 anni) ufficialmente da Miriana Trevisan: "In futuro vogliamo dei figli, ma ora preferiamo goderci il nostro amore", confessano.

"Ci siamo conosciuti ad una partita di beneficenza organizzata in Sardegna - racconta Pago - All'epoca il mio matrimonio con Miriana era già finito, ma la notizia non era di dominio pubblico. Serena non potevo non notarla: la sua bellezza non lascia indifferenti, ma sono altri i motivi che mi han fatto innamorare. Anzi la verità è che la amo da sempre, anche da prima di conoscerla. Di lei mi ha colpito soprattutto la semplicità". La coppia non esclude di avere un giorno un figlio: "Non nascondo che mi piacerebbe molto diventare mamma di nuovo - dice Serena, che è già mamma - ma non di un figlio soltanto. Il mio desiderio è di avere tantissimi figli però, adesso, non è il caso. Con due bambini piccoli il tempo che ci rimane per noi soli è molto poco. Non voglio sembrare egoista, ma in questo momento voglio stare con lui. Ogni minuto libero voglio dedicarlo a Pago". D'altronde loro si sentono già una famiglia: "Non solo quando stiamo insieme tutti e quattro, ma anche quando siamo separati".