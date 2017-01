Clementino trionfa al Music Summer Festival

Il "boss" delle classifiche Moreno ha portato sul palco la sua "Che confusione" tratto da "Stecca", l'album più venduto dell'estate. Mentre Eros Ramazzotti ha duettato con Nicole Scherzinger, dimostrando grande intesa in "Fino all'estasi". E ancora Fedez ha proposto il tormentone "Alfonso Signorini (Eroe Nazionale)", Antonio Maggio "Anche il tempo può aspettare", Gue Pequeno - da solo - "Bravo Ragazzo" e Alessandro Casillo che è tornato sul palco senza il famoso ciuffo ha interpretato "Io scelgo te". Dulcis in fundo Emma, che con "Dimentico tutto" ha tirato fuori tutta la sua grinta e passione. Senza dimenticare il lato sensuale.



OTTIMI ASCOLTI - "Music Summer Festival" vince la prima serata registrando il 18,37% di share (sul target 15 – 64 anni il 20,10%) e una media di 3.369.000 spettatori. Appuntamento a giovedì prossimo, in prima serata su Canale 5 e in contemporanea radiofonica su RTL 102.5, con la seconda puntata. Sul palco di Piazza del Popolo a Roma saliranno ancora tanti big della musica italiana e internazionale e 6 dei giovani artisti in gara.