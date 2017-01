Simone Annicchiarico: "Pazzo di Venditti"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati Eros e Nicole divi al Music Summer Festival

Music Summer Festival backstage 13:35 - Appuntamento con la musica italiana e internazionale con "Music Summer Festival - Tezenis Live" dal 4 luglio e per quattro settimane in prima serata su Canale 5. Alla conduzione con Simone Annicchiarico: "Tra i Big della musica italiana ho un debole per Venditti, - rivela Simone a Tgcom24 - non solo perché siamo entrambi romani". Simone si prepara per "Italia's Got Talent" che parte a settembre e con lui c'è sempre Belen. - Appuntamento con la musica italiana e internazionale con "" dal 4 luglio e per quattro settimane in prima serata su Canale 5. Alla conduzione con Alessia Marcuzzi ("è una persona vera") c'è: "Tra i Big della musica italiana ho un debole per, - rivela Simone- non solo perché siamo entrambi romani". Simone si prepara per "" che parte a settembre e con lui c'è sempre

Il palco allestito in Piazza del Popolo a Roma vedrà per la prima puntata la partecipazione di grandi stelle della musica italiana: Alex Britti, Pino Daniele, Raphael Gualazzi, Emma, Fedez, Moreno, Gianna Nannini, Gabry Ponte, Gué Pequeno, Max Pezzali, Eros Ramazzotti con Nicole Scherzinger e Zucchero. Ospite internazionale, il cantante svedese Ola, che ha debuttato nella top ten dei singoli più ascoltati nelle radio con il brano “I’m in love”. Al “Music Summer Festival - Tezenis Live”, per la prima volta, è la musica che vota la musica: i brani dei giovani artisti, infatti, saranno votati dalle star della musica italiana e da un academy board di professionisti del settore. Durante ogni puntata verrà annunciato il vincitore di tappa e, nell’ultima serata, verrà annunciato il vincitore finale. I 6 giovani artisti in gara nel primo appuntamento sono Bianca Atzei, Alessandro Casillo, Clementino, Coez, Antonio Maggio e Renzo Rubino.

Sul palco del “Music Summer Festival - Tezenis Live” grande spazio anche per la musica dance, con il contest “Best DJ” per giovani deejay presieduto da Gabry Ponte. I dj verranno giudicati da Marco Mazzi, Direttore Artistico del magazine di clubbing Dj Mag Italia. Non mancheranno i momenti comici con gli sketch dei comici di Colorado. La serata sarà trasmessa in contemporanea radio su RTL 102.5



Cosa ti è piaciuto subito di Alessia?

Mi sono trovato da subito benissimo. Sono stato ancora una volta molto fortunato: Alessia, come Belen, è una persona semplice pur essendo una grande diva, una persona in gamba e soprattutto vera, come è difficile trovarne in questo mondo.



C'è qualche Big a cui sei legato affettivamente per una canzone?

L'artista a cui sono più affezionato tra i big del "Musi Summer Festival - Tezenis Live" forse è Venditti, perchè siamo entrambi romani e poi ho avuto anche il piacere di conoscerlo personalmente: ero in un ristorante, e la cosa incredibile è che è venuto lui a chiedermi se ero Simone Annichiarico, perchè seguiva il mio programma su La 7 "La Valigia dei sogni". Un ricordo che mi lega particolarmente a lui è il concerto che fece al Circo Massimo quando la Roma vinse lo scudetto... ci andai con alcuni amici per il clima di festa che si respirava in città, anche se io sono milanista. La canzone di Venditti a cui sono più legato è "Sotto il segno dei pesci".



Pronto per la conduzione di Italia's Got Talent?

Certo sono pronto e accanto a me ci sarà la bravissima Belen. Secondo me il punto di forza di Italia's Got Talent sono i concorrenti, la varietà delle esibizioni che portano sul palco, le loro personalità, in grado di far ridere ed emozionare il pubblico a casa. Non sai mai cosa sta per succedere sul palco, penso sia proprio questo il punto di forza del programma, la struttura del format. E poi la sinergia tra i giudici e la loro grande esperienza sul piccolo schermo.

