Cecilia Capriotti: "Mi tuffo con sensualità"

Cecilia come va a "Jump"?

E' una esperienza bellissima, prima non sapevo neppure nuotare... Giuro, ho fatto un corso accelerato, dopo i primi due giorni sono riuscita a nuotare, a tenermi a galla. Poi nel tuffo, paradossalmente, essendo incosciente, avevo meno paura. Sempre meglio che entrare in acqua e nuotare.. Quindi sono riuscita a raggiungere prima i 5 metri, poi i 7,5... Che soddisfazione!



Dalle foto che postate su Twitter sembra che tra di voi ci sia molto feeling.. Neanche un po' di sana competizione?

Sono diventata molto amica di Anna Falchi e Maddalena Corvaglia, quindi non c'è neanche una sana competizione, c'è invece una vera amicizia. In realtà la competizione si sente più fra gli uomini...



Puoi darci qualche anticipazione?

E' uno spettacolo nello spettacolo, ci saranno sorprese e tanti colpi di scena.





Regali anche stacchetti sexy...

Mi diverto molto. Ma il mio è un modo di ironizzare, mi prendo in giro in modo sano, non voglio fare la vamp...



Sei in splendida forma, in bikini...

Ci tengo molto, mangio sano, e mi alleno tantissimo. Non seguo però nessuna dieta.



Il segreto di tanta sensualità?

Credo che non ti puoi imporre delle cose, sexy si nasce. E poi tengo molto alla lingerie, mi piace dormire con i baby doll di seta, adoro i reggicalze, tutto quello che è femminile mi appartiene...



Come sei messa sentimentalmente?

Per la prima volta sono felicemente single... L'ultima storia risale a Philippe Plein, sono pronta a godermi una bella estate...

Santo Pirrotta